В зоне ООС боевики ранили двух украинских военных

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В сутки 5 февраля вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов тяжелые ранения получили два украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Павлополь, применив два беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили четыре гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывы повредили здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия, а неподалеку от Пищевика — обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Березового российско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.