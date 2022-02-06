В зоне ООС боевики ранили двух украинских военных
- Автор:
- София Телишевская
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В сутки 5 февраля вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов тяжелые ранения получили два украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Павлополь, применив два беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили четыре гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывы повредили здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.
В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия, а неподалеку от Пищевика — обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Березового российско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- 1 февраля российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Светлодарска в Донецкой области. Боевики ранили местного жителя.
- 22 декабря 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась возобновить режим полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.