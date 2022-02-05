Глава Минздрава Виктор Ляшко: К концу 2022 года количество кислородных станций в Украине увеличится почти в 8 раз

Новости

Михаил Мельниченко / «Бабель»

До конца 2022 года в украинских больницах будут работать 385 кислородных станций, в июле прошлого года их было всего 50.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, еще в прошлом году за счет правительственной субвенции удалось закупить 118 кислородных станций, сейчас их устанавливают в больницах, оказывающих помощь пациентам, больным коронавирусом.

«ГП «Медицинские закупки» приобрело дополнительно 225 станций, их поставка происходит уже сейчас. Таким образом, после завершения работ за один год количество постоянно действующих кислородных станций в Украине увеличится почти в 8 раз», — отметил Ляшко и уточнил, что стоимость этих станций составила 648 миллионов гривен.

Также глава Минздрава рассказал, что производительность одной такой станции – 500 л/мин. Кроме этого, каждая из них имеет дополнительные газоанализаторы, расходомеры и возможность дистанционного управления. Благодаря этому больница сможет отслеживать, сколько она получает кислорода и какого качества.