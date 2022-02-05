Зимняя Олимпиада в Пекине: украинский фигурист поборол коронавирус и возвращается к соревнованиям

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Украинский фигурист Иван Шмуратко выздоровел от коронавируса и примет участие в одиночном мужском фигурном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Об этом со ссылкой на представителей олимпийской сборной Украины сообщает сайт Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Как отмечается, Шмуратко получил отрицательный результат теста на COVID-19 и уже провел первую после изоляции тренировку.