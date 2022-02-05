Зимняя Олимпиада в Пекине: украинский фигурист поборол коронавирус и возвращается к соревнованиям
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Украинский фигурист Иван Шмуратко выздоровел от коронавируса и примет участие в одиночном мужском фигурном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Об этом со ссылкой на представителей олимпийской сборной Украины сообщает сайт Украинской федерации фигурного катания на коньках.
Как отмечается, Шмуратко получил отрицательный результат теста на COVID-19 и уже провел первую после изоляции тренировку.
- Ранее коронавирус также выявили у биатлонистки Елены Белосюк, она не сможет участвовать в нескольких первых стартах на Олимпиаде-2022.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Из-за коронавируса соревнования будут проводить без иностранных болельщиков, а для спортсменов и членов команд ввели строгие ограничения.
- Украину на этих Играх будут представлять 45 спортсменов по 12 дисциплинам. В составе украинской сборной есть четыре олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.