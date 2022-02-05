Канада отправила в Украину самолет с нелетальным вооружением и военными инструкторами

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Петро Порошенко / Flickr

Канада, в рамках программы UNIFIER, отправила в Украину самолет с нелетальным вооружением и инструкторами, которые будут учить украинских военных пользоваться им.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Канады.

«Среди отправленного снаряжения: средства индивидуальной защиты и транспортировки грузов, а также разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения», — говорится в релизе.

Из базы Трентон вылетел самолет C-177 Globemaster, которым также прибудут канадские военнослужащие. Они «помогут в интеграции снаряжения» и научат украинских военнослужащих работать с ним.

«Эти военнослужащие останутся в Украине для проведения дополнительного наставничества украинских силовиков», — говорится в сообщении.