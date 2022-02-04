СМИ: Украина отправила Германии список вооружения для обороны
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Чекачков Игорь / УНИАН
Посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с официальным письмом, в котором просит поставить Киеву оборонное вооружение. С письмом передан детальный список необходимого, копия которого уже есть в Федеральном министерстве обороны.
Об этом пишет одна из крупнейших немецких газет Süddeutsche Zeitung, которая ознакомилась с документом.
В списке боеприпасы для стрелкового оружия (калибр 23 мм, 30 мм), зенитно-ракетные комплексы средней дальности, противодронное вооружение, переносные зенитные комплексы, системы слежения и камеры, приборы ночного видения, цифровые радиостанции, радиолокационные станции, разведывательные станции, подводные локаторы и противоснайперские системы, а также системы по обезвреживанию и подрыву мин.
Из техники в списке транспорт с повышенной противоминной защитой и медицинские машины.
Киев просит рассмотреть заявку в кратчайшие сроки. При этом список может дополняться.
- Германия официально отказывается поставлять вооружение Украине для обороны, в отличие от США, Британии и других союзников. Берлин не хочет конфликта с Россией, о чем открыто заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.
- Пока Германия пообещала Украине мобильный полевой госпиталь Role-2 и 5 тысяч военный шлемов.
- 3 февраля министр обороны Украины заявил, что Германия лишь на словах пообещала шлемы, поскольку до сих пор не дала письменное подтверждение.