В Польшу начали прибывать войска США

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США начали перебрасывать в Польшу свои войска для усиления восточных границ НАТО на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Как сообщает Минобороны Польши, в страну самолетами прибыли солдаты 82 воздушно-десантной дивизии армии США и их техника.

Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что в страну прибудет 1 700 военных США. В основном это будут десантники.

По данным Associated Press и Reuters, войска отправлены из Форт-Брэгга (штат Северная Каролина). Еще 300 человек отправятся в Германию. Также в Европу отправились бойцы 18 воздушно-десантного корпуса.