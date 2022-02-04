Евросоюз согласовал пакет финансовых и экономических санкций против России на случай вторжения в Украину

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявила, что Евросоюз закончил подготовку «значительного и всеобъемлющего пакета финансовых и экономических санкций» против России. Ограничения введут в случае нового вторжения РФ на территорию Украины.

По словам фон дер Ляйен, в перечень санкций вошло закрытие доступа России к иностранному капиталу и введение экспортного контроля, особенно в отношении высокотехнологичных товаров. Также ограничения могут ввести в отношении техники, которую Россия не может быстро заменить, в частности речь идет об отраслях искусственного интеллекта, вооружений, о квантовых компьютерах, лазерах и космической отрасли.

Среди прочего санкционный пакет предусматривает ограничительные меры касательно газопровода «Северный поток — 2» — его запуск будет зависеть от дальнейшего поведения России.

Глава Еврокомиссии также не исключила введение персональных санкций против лидера РФ Владимира Путина, его окружения и близких к Кремлю олигархов.