Эрдоган заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции. В Кремле это допустили

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

Слова Эрдогана цитирует турецкое издание Anadolu.

«Сейчас мы определимся с датой. Мы хотим провести эту встречу, чтобы собрать вместе Путина и Зеленского на высоком уровне. Наша договоренность с Зеленским именно в этом направлении. Я верю, что это даст возможность новому формату. Надежда на это возникла у меня во время встречи с Зеленским [в Киеве 3 февраля]», — заявил Эрдоган.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что они не исключают возможности этой встречи: «Никто не исключает этого. Президент [России] заявлял, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого необходимо понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет». Перед этим министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина готова перенести заседание ТКГ по Донбассу в Стамбул.