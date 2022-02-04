Эрдоган заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции. В Кремле это допустили
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции.
Слова Эрдогана цитирует турецкое издание Anadolu.
«Сейчас мы определимся с датой. Мы хотим провести эту встречу, чтобы собрать вместе Путина и Зеленского на высоком уровне. Наша договоренность с Зеленским именно в этом направлении. Я верю, что это даст возможность новому формату. Надежда на это возникла у меня во время встречи с Зеленским [в Киеве 3 февраля]», — заявил Эрдоган.
Позже спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что они не исключают возможности этой встречи: «Никто не исключает этого. Президент [России] заявлял, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого необходимо понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет». Перед этим министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина готова перенести заседание ТКГ по Донбассу в Стамбул.
- В ноябре 2021 года Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между Украиной и Россией: в Киеве приветствовали это решение, в Москве отвергли. В декабре Эрдоган снова заявил, что Турция готова организовать диалог Зеленского и Путина, чтобы избежать эскалации в регионе. В январе 2022 года Эрдоган пригласил в Турцию Зеленского и Путина, чтобы они «обсудили разногласия».