В Украине снова зафиксировали рекордное количество новых больных коронавирусом

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Omer Yıldız / Unsplash

В Украине за сутки 3 февраля выявили 43 778 новых случаев коронавируса (из них 4 381 ребенок), что является рекордным показателем с начала пандемии весной 2020 года.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило 4 февраля.

Также за минувшие сутки госпитализировали 4 328 человек, умерли — 174. Всего с начала пандемии и по состоянию на 4 февраля в Украине выявили 4 213 675 случаев коронавируса, умерли от него 100 983 человека.

Что касается вакцинации, то за прошедшие сутки сделали 75 304 прививки, первую дозу получили 23 482 человека. Полностью в Украине вакцинировано 14 728 642 человека, бустер из них получили 421 057 человек.