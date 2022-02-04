Акции компании Meta, которая владеет Facebook, упали на 26%. Это рекордные убытки

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David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images

Компания Meta Platforms, котрая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, за сутки 3 февраля столкнулась с падением рыночной стоимости акций более чем на $230 миллиардов, что стало рекордным ежедневным убытком для американской фирмы.

Об этом сообщает BBC.

Акции компании упали на 26,4% после того, как квартальные данные разочаровали инвесторов. В них Meta сообщила, в частности, что количество активных ежедневных пользователей Facebook впервые за 18-летнюю историю сократилось: за октябрь-декабрь 2021 года их ежедневное количество было 1,929 млрд, а в предыдущем квартале (июль-сентябрь) — 1,930 молрд. Цукерберг это объяснил тем, что молодые пользователи пошли в соцсети-конкуренты.

Meta также предупредила о замедлении роста доходов из-за конкуренции со стороны TikTok и YouTube. Кроме того, рекламодатели также сокращают расходы.

Фирма прогнозирует выручку в размере от 27 до $29 миллиардов в первом квартале этого года, что ниже, чем ожидали аналитики. Хотя компания инвестирует в видеосервисы, чтобы конкурировать с TikTok, она зарабатывает на этом меньше денег, чем на своих традиционных лентах в Facebook и Instagram.

По данным Bloomberg Billionaires Index, падение стоимости акций компании привело к тому, что собственный капитал исполнительного директора Марка Цукерберга упал на $31 миллиард. Падение личного состояния Цукерберга эквивалентно годовому валовому внутреннему продукту Эстонии.