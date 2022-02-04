Акции компании Meta, которая владеет Facebook, упали на 26%. Это рекордные убытки
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images
Компания Meta Platforms, котрая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, за сутки 3 февраля столкнулась с падением рыночной стоимости акций более чем на $230 миллиардов, что стало рекордным ежедневным убытком для американской фирмы.
Об этом сообщает BBC.
Акции компании упали на 26,4% после того, как квартальные данные разочаровали инвесторов. В них Meta сообщила, в частности, что количество активных ежедневных пользователей Facebook впервые за 18-летнюю историю сократилось: за октябрь-декабрь 2021 года их ежедневное количество было 1,929 млрд, а в предыдущем квартале (июль-сентябрь) — 1,930 молрд. Цукерберг это объяснил тем, что молодые пользователи пошли в соцсети-конкуренты.
Meta также предупредила о замедлении роста доходов из-за конкуренции со стороны TikTok и YouTube. Кроме того, рекламодатели также сокращают расходы.
Фирма прогнозирует выручку в размере от 27 до $29 миллиардов в первом квартале этого года, что ниже, чем ожидали аналитики. Хотя компания инвестирует в видеосервисы, чтобы конкурировать с TikTok, она зарабатывает на этом меньше денег, чем на своих традиционных лентах в Facebook и Instagram.
По данным Bloomberg Billionaires Index, падение стоимости акций компании привело к тому, что собственный капитал исполнительного директора Марка Цукерберга упал на $31 миллиард. Падение личного состояния Цукерберга эквивалентно годовому валовому внутреннему продукту Эстонии.
- 28 октября 2021 года Марк Цукерберг объявил об изменении названия платформы на Meta. По его словам, переименование должно стать одним из шагов для развития новой «цели вселенной» — онлайн-среды, где пользователи смогут работать, общаться, играть в игры, в том числе с помощью гарнитуры виртуальной реальности.
- 5 октября в Сенате США выступила бывшая менеджер по продукту Facebook Фрэнсис Хауген, которая была информатором СМИ и передала десятки тысяч страниц внутренних исследований и документов компании. Она заявила, что Facebook знает о «токсичном» влиянии своего продукта на общество, но не хочет ничего менять, чтобы не терять прибыль. Цукерберг назвал это ложью.