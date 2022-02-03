Зеленский второй раз за неделю созвонился с Макроном. Говорили о безопасности и «нормандском формате»

Новости

Администрация Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Это уже второй звонок глав государства за последние семь дней, предварительный разговор был 28 января.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter.

«Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках «нормандского формата», — отметил Зеленский.

Также стороны согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия.

Отметим, что разговор Зеленского и Макрона прошел после телефонного звонка между президентами Франции и России. Макрон и Путин договорились о «необходимости деэскалации» и продолжении «диалога», в частности, обсуждали Украину, НАТО и «гарантии безопасности».