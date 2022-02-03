Комиссия по избранию главы САП в третий раз не смогла утвердить победителя — не было кворума
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Конкурсная комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в третий раз не смогла назвать имя победителя. Три члена комиссии не пришли на заседание.
Об этом сообщил руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин.
На заседании не явились Андрей Гуджал, якобы находящийся в командировке, и Елена Бусол, причин отсутствия которой глава комиссии не назвала.
А Евгений Соболь сообщил, что опаздывает, поэтому кворум не собрали.
Ровно шесть недель комиссия не может утвердить свои же оценки и объявить победителя, хотя меморандум между Украиной и Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.
- Конкурсная комиссия больше года избирает нового главу САП, причиной этого стали внутренние конфликты и вероятное «давление власти». При этом двух кандидатов на должности главы САП и заместителя председателя все же определили. По баллам главой САП должен стать детектив НАБУ Александр Клименко, а его заместителем — прокурор Андрей Синюк. Но комиссия никак не может утвердить финальные результаты.
- Президент Владимир Зеленский еще в сентябре прошлого года пообещал президенту США Джо Байдену, что САП получит нового руководителя до конца 2021 года, такое же обещание содержится в меморандуме Украины с МВФ.
- Активисты обвиняют в затягивании и срыве конкурса членов комиссии от Верховной Рады, якобы контролируемых заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым. Они считают, что Татаров пытается сорвать конкурс, потому что в нем побеждает детектив НАБУ Александр Клименко. Именно он руководил следствием по делу экс-директора «Укрбуда» Максима Микитася, в котором фигурировал и сам Татаров.
- 29 декабря стало известно, что Офис генпрокурора приступил к повторной спецпроверке финалистов конкурса на главу САП. Победитель конкурса Александр Клименко протестует. Он уверен, что проверка незаконна.