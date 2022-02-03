Глава Офиса президента Андрей Ермак второй раз заболел коронавирусом
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Глава Офиса президента Андрей Ермак второй раз заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook 3 февраля.
«Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги», — сообщил Ермак.
В следующий четверг, 10 февраля, состоится встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки». Ермак как раз входит в состав украинской делегации.
Впервые коронавирусом он переболел в ноябре 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский переболел тогда же.
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