Министр обороны Резников: Срок контракта в ВСУ должен начинаться от 10 лет

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Министр обороны Алексей Резников заявил на брифинге, что срок контракта в Вооруженных силах Украины должен начинаться от 10 лет.

«Мы говорим о том, что служба в Вооруженных силах Украины станет интересной, потому контракт должен начинаться от 10 лет. Тогда имеет смысл вкладывать, инвестировать в подготовку, вкладывать и инвестировать в жилищную программу и, я имею ввиду с точки зрения государства, в серьезное и достойное денежное обеспечение», — сказал министр.

Он добавил, что в этом году военным должны повысить зарплаты до рыночных показателей. Этот вопрос уже обсуждается с премьер-министром и министром финансов.

«Сегодня солдат получает 10 300 гривен, а средняя рыночная зарплата по Украине — приблизительно 14 тысяч гривен», — пояснил Резников.