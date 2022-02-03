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Швеция также решила отменить ковидные ограничения

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

@jimslateruk / Twitter

Правительство Швеции анонсировало снятие большинства ковидных ограничений со среды, 9 февраля. Об этом на брифинге 3 февраля объявила премьер-министр Магдалена Андерссон, цитирует The Local.

С 9 февраля все работающие дома должны подготовиться к возвращению на работу.

«Пандемия не окончилась, а вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к моменту, когда Швеция снова откроется», – сказала Андерссон.

Правительство объяснило, что решение об открытии было основано на ряде факторов, отчасти потому, что «Омикрон» является более мягким штаммом вируса, а отчасти тем, что процент населения Швеции, которое полностью вакцинировано или сделало бустер, продолжает расти.

С 9 февраля в Швеции снимают следующие ограничения:

В дополнение к этому останутся специальные рекомендации для тех, кто еще не вакцинирован, а также рекомендации оставаться дома, если заболели или есть подозрение на ковод. После того, как правительство представит эти предложения, парламент примет окончательное решение, одобрять их или нет.

Кроме этого, Германия решила разрешить большему количеству людей присутствовать на массовых мероприятиях под открытым небом: одновременно до 10 тысяч зрителей. В закрытых помещениях разрешено присутствие 4 тысяч человек.