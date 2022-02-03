В норвежском языке появится гендерно нейтральное местоимение

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Языковой совет Норвегии подтвердил, что в официальном норвежском языке в течение года появится новое гендерно нейтральное местоимение. Об этом пишет The Guardian.

Hen («их») станет альтернативой существующим местоимениям третьего лица единственного числа, женскому hun и мужскому han. Такое решение приняли из-за того, что выросло фактическое использование слова hen. Местоимение может появиться в словарях весной или в начале осени после этапа консультаций, открытых для всех участников норвежского языкового сообщества.

В США в 2019 году американский словарь Merriam-Webster включил нейтральное в гендерном смысле определение местоимения they («они») в единственном числе. В то же время использование английского местоимения they в последние годы стало популярным среди небинарных норвежцев, и многие из них также используют норвежский эквивалент de.

Небинарные люди в Норвегии надеются, что официальное признание гендерно нейтральных местоимений может стать первым шагом к юридическому признанию третьего пола.

Подобные прения относительно гендерно нейтральных местоимений ведутся по всему миру. Так, недавно министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер обвинил справочный словарь за то, что тот добавил гендерно нейтральное местоимение iel. Министр заявил, что «инклюзивное правописание — это не будущее французского языка».