В норвежском языке появится гендерно нейтральное местоимение
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Flickr / Zac Weber
Языковой совет Норвегии подтвердил, что в официальном норвежском языке в течение года появится новое гендерно нейтральное местоимение. Об этом пишет The Guardian.
Hen («их») станет альтернативой существующим местоимениям третьего лица единственного числа, женскому hun и мужскому han. Такое решение приняли из-за того, что выросло фактическое использование слова hen. Местоимение может появиться в словарях весной или в начале осени после этапа консультаций, открытых для всех участников норвежского языкового сообщества.
В США в 2019 году американский словарь Merriam-Webster включил нейтральное в гендерном смысле определение местоимения they («они») в единственном числе. В то же время использование английского местоимения they в последние годы стало популярным среди небинарных норвежцев, и многие из них также используют норвежский эквивалент de.
Небинарные люди в Норвегии надеются, что официальное признание гендерно нейтральных местоимений может стать первым шагом к юридическому признанию третьего пола.
Подобные прения относительно гендерно нейтральных местоимений ведутся по всему миру. Так, недавно министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер обвинил справочный словарь за то, что тот добавил гендерно нейтральное местоимение iel. Министр заявил, что «инклюзивное правописание — это не будущее французского языка».
- 21 июля 2021 года Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, которая ввела паспорта для небинарных людей. 27 октября 2021 года в США выдали первый паспорт с гендером X. Его получил бывший военный, родившийся с неоднозначными половыми признаками.