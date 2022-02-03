В Новой Зеландии объявили план поэтапного открытия границ
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Bernard Spragg. NZ / Flickr
В Новой Зеландии объявили новый план поэтапного открытия границ. Он продлится до октября.
Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, пишет Sky News.
Она отметила, что страна все равно не будет открыта для всех еще много месяцев.
С 27 февраля правительство разрешит новозеландцам приезжать из Австралии без необходимости карантина. Затем 13 марта въезд в страну разрешат всем новозеландцам из любой страны, а также для некоторых высококвалифицированных вакцинированных работников.
В апреле страна позволит въезд пяти тысячам иностранных студентов, а в июле — для туристов из стран, с которыми Новая Зеландия имеет безвизовый режим.
По словам Ардерн, полностью границы для всех Новая Зеландия планирует открыть в октябре. Она подчеркнула, что такое поэтапное открытие границ сбалансирует потоки туристов и поможет сначала воссоединиться с семьями и заполнить необходимые рабочие места.
- В ноябре правительство Новой Зеландии представило план поэтапного открытия границ. С 16 января в страну должны были разрешить вернуться новозеландцам и резидентам страны, находящимся в Австралии. С 13 февраля планировалось открыть въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах. А с 30 апреля в Новую Зеландию смогли бы приехать иностранные туристы — впервые с начала пандемии. Но этот план не был реализован из-за распространения штамма «Омикрон».
- Новая Зеландия входит в ряд стран с наименьшим уровнем заболеваемости COVID-19. В стране вакцинировано уже 80% взрослого населения. При этом в ноябре 2021 года в Новой Зеландии наблюдалась серьезная вспышка из-за штамма «Дельта». Средний суточный показатель количества новых больных — 130 человек. Однако из-за штамма «Омикрон» количество ежедневных больных резко возросло — до 15—17 тысяч.