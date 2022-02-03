В Украине выявили почти 40 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 73 тысячи
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за сутки 2 февраля коронавирусом заразились почти 40 тысяч человек. Среди них 1 035 медиков и 4 446 детей.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса госпитализировали 4 136 человек, а 210 — умерли от осложнений. В то же время 9 380 украинцев успешно выздоровели от болезни.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (2 982) и Житомирской (2 933) областях.
Также в течение суток 73 тысячи украинцев вакцинировались от коронавируса. 23 тысячи получили первую дозу вакцины, 27 тысяч — вторую, а еще 20 тысяч — бустерную.
- 6 января в Украине была разрешена бустерная вакцинация для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Прививки будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки. Сгенерировать его можно в «Дії».
- 19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Его эпицентр — западные области, особенно Ивано-Франковская, которую уже перевели в «красную» зону.