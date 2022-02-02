Правительство утвердило план вакцинации на этот год. Он должен охватить 70% взрослых
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- Костя Андрейковец
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Roberto Jimenez Mejias / Instagram
Кабинет министров утвердил план вакцинации населения от коронавируса на 2022 год.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В этом году по плану должны вакцинировать 70% взрослого населения, в том числе 80% людей категории 60+, а также вакцинировать детей и подростков от 12 до 18 лет. План предусматривает и ревакцинацию бустерной дозой привитых в прошлом году.
Госадминистрациям поручено обеспечить работу центров вакцинации, постоянных и временных пунктов, а также выездных групп.
Отдельно отмечено, что в плане появилась норма о создании региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждении региональных планов.
Министр Виктор Ляшко заявил, что вакцины в стране хватит и перебоев с поставками не будет. Это он гарантировал.
- Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15 373 130 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 672 260 (33% населения). Еще 17 892 получили дополнительную дозу, а 377 548 — бустерную.
- 1 февраля в приложении «Дія» появился сертификат бустерной дозы.