Кабмин согласовал выделение по 1 000 гривен для вакцинированных подростков. Деньги получат украинцы от 14 лет
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Подростки от 14 лет получат по тысяче гривен за вакцинацию. Постановление вступит в силу 7 февраля.
Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Эти деньги можно будет потратить на услуги в сфере образования, культуры и спорта, покупку товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских товаров.
Программа будет длиться до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачивать на руки (но над этим механизмом еще работают).
- В Украине с 6 января 2021 года разрешили бустерную вакцинацию для людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Прививки будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки.
- 24 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит еще по 500 гривен тем, кто сделает бустерную прививку от коронавируса. Деньги можно будет получить на карту «єПідтримка».