Зеленский прокомментировал ДТП с нардепом Трухиным. Он поддержал позицию «Слуги народа» и заявил, что «все должны за это ответить»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП с нардепом Александром Трухиным и обнародование видео с места происшествия. По его словам, все должны быть равны перед законом и нести ответственность.
Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.
Зеленский отметил, что с этим делом должны разобраться правоохранители, но ответственность за подобные вещи должна быть.
«По поводу господина Трухина. Обнародовано видео. Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии лично, партии «Слуга народа». Думаю, что все единогласно поддерживают, чтобы исключить Трухина из партии. Это же вопрос справедливости. Депутат ты, чиновник или любой человек любой профессии — все должны быть равны перед законом. Поэтому все должны отвечать, и все, поверьте, точно за это ответят. Несмотря на то, какой это проступок», — объяснил Зеленский.
Он подчеркнул, что депутат должен служить примером, а потому несет особую ответственность.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием автомобиля Audi А8, в котором находился депутат «Слуги народа», заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. В аварии никто не погиб.
- Полиция считала, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.
- 1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии. На записи с камеры полицейского видно, что Трухин предлагал деньги, пытался «уйти в лес» и хотел позвонить по телефону главе МВД Денису Монастырскому (там это отрицают). Также патрульный рассказал, что Трухин и все остальные в авто были «готовые» (пьяные), но отказались проходить драгер.
- На следующий день после обнародования видео, 2 февраля, Трухина исключили из партии «Слуга народа», а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против него. В ГБР заявили, что не получали от полиции видео с нагрудных камер правоохранителей.