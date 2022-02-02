Испанское издание El Pais обнародовало ответы США и НАТО на требования России по гарантиям безопасности

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Utenriksdepartementet UD / Flickr

Испанское издание El Pais обнародовало письменные ответы США и НАТО на требования России по гарантиям безопасности. Они отвергли большинство основных российских предложений.

Об этом сообщается на сайте издания. Полный текст доступен по подписке.

Оба ответа написаны на английском языке: ответ США занимает четыре страницы, а НАТО — пять. И США, и НАТО еще раз подчеркивают, что политика открытых дверей Альянса будет действовать и никто ее не будет пересматривать. Это означает, что любое государство будет иметь право стать членом НАТО, если захочет и будет отвечать критериям.

В НАТО подчеркнули, что они являются оборонным Альянсом и не представляют угрозы для России. Там также отметили, что любые переговоры должны проходить без угрозы применения силы, поэтому призвали Россию к деэскалации ситуации вокруг украинских границ, а также заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Таким образом, НАТО предложило России:

Восстановить все военные связи коммуникации;

Возобновить работу представительств НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно;

Создать «горячую линию» для экстренной связи;

Вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии и продолжать участвовать в мирных переговорах для разрешения конфликтов в этих странах;

Отказаться от агрессивной риторики и угроз в отношении членов НАТО и других государств;

Продолжать обмениваться информацией о проведении военных учений, повысить их прозрачность;

Предотвращать опасные инциденты в море, в воздухе и космосе, обеспечить безопасность киберпространства.

Там также подчеркнули, что готовы выстраивать конструктивные отношения с Россией и продолжать диалог в рамках Совета Россия — НАТО. В НАТО считают, что серьезным прогрессом должен стать отвод российских войск от украинских границ.

В США также ответили России, что готовы к определенным договоренностям с Россией, но вновь напомнили о том, что для переговоров российские войска стянули тысячи военных к украинским границам и угрожают применить силу.

Что касается Украины, то США готовы обсуждать с Россией отказ от развертывания в Украине атакующих ракетных комплексов и постоянных военных баз с боевыми задачами.

Также в США предлагают улучшить уведомления друг друга о различных военных учениях и создать механизмы, предотвращающие опасные инциденты на море и в воздухе.

Кроме того, США готовы начать диалог с Россией по контролю за вооружением по ракетам средней и малой дальности. Также это касается и нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В США подчеркнули, что не планируют размещать ядерное оружие в Восточной Европе и готовы ввести механизм подтверждения неразмещения своих ракет «Томагавк» в Польше и Румынии. Но заверили, что чем больше Россия будет стягивать войска и угрожать применить силу в Украине, тем больше США и НАТО будут укреплять оборону союзников.

В заключении Штаты снова отмечают, что прогресс по этим договоренностям возможен только при условии деэскалации и прекращения угроз России в адрес Украины.