Генпрокурор Венедиктова поручила НАБУ открыть дело против нардепа Трухина
- Автор:
- София Телишевская
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после публикации видео с камер патрульных, которые были на месте ДТП с нардепом Александром Трухиным, поручила НАБУ зарегистрировать уголовное производство против «слуги народа».
Об этом генпрокурор сообщила в Facebook.
«Без всяких промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю НАБУ», — написала Венедиктова.
Накануне журналисты «Украинской правды» обнародовали видео с нагрудных камер патрульных полицейских, которые были на месте ДТП с участием депутата, а также разговор с одним из правоохранителей. Как видно на видео, вероятно, нетрезвый Трухин пытается покинуть место аварии и предлагает деньги участникам происшествия. После этого Трухина исключили из партии «Слуга народа».
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi А8, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Всего во время аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Лучи и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Спикер МВД Артем Шевченко только 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в автомобиле.
- Полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.