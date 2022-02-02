Tesla отзовет 54 тысячи электромобилей из-за неисправности автопилота
- Автор:
- София Телишевская
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В США автокомпания Tesla отзовет около 54 тысяч электрокаров с автопилотом Full Self-Driving (Beta), поскольку система автономного вождения не реагирует на знак «Стоп» на перекрестках. Машина продолжает движение со скоростью 9,6 км/ч и создает аварийные ситуации.
Об этом сообщает Reuters.
Отзыв распространяется на некоторые автомобили Model S и Model X 2016—2022 годов выпуска, Model 3 (2017—2022 гг) и Model Y (2020—2022 гг).
Дело в том, что федеральный закон запрещает производителям продавать автомобили с дефектами, создающими риски для безопасности, в частности, преднамеренный выбор опасной конструкции.
В Tesla заявили, что им ничего неизвестно о каких-либо претензиях, авариях или травмах, связанных с этой ошибкой в автопилоте, но пообещали выпустить обновление программного обеспечения. Оно станет доступным в начале февраля 2022 года.
В то же время, представители Tesla подчеркнули, что система не делает автомобиль полностью автономным и требует от водителя постоянного контроля за ситуацией.
- Ранее Tesla сообщила, что будет блокировать водителям доступ к видеоиграм в электромобиле во время движения из-за расследования регулятора США.
- В конце ноября стало известно, что в обновленных правилах использования электромобилей Tesla появилось новое условие: когда водитель переходит на полный автопилот, то в машине автоматически включается видеозапись — как внутри, так и снаружи автомобиля.