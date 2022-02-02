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В Украине выявили более 35 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего во Львовской области — 2 953

Автор:
София Телишевская
Дата:

Irwan / Unsplash

В Украине за последние сутки, 1 февраля, медики выявили 35 014 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе 4 190 детей и 940 медработников). От осложнений заболевания умерли 204 пациента, а накануне — 192.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,1 миллиона случаев COVID-19. При этом 100 599 человек умерли от осложнений болезни, а 3,6 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 74 592 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 373 130 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 672 260. Еще 17 892 получили дополнительную дозу, а 377 548 — бустерную.