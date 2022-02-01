Зеленский ввел в действие решение СНБО о плане реализации Стратегии кибербезопасности
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- Екатерина Кадакова
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President Of Ukraine / Flickr
Президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о плане реализации Стратегии кибербезопасности.
Соответствующий указ 1 февраля опубликован на сайте главы государства.
Контроль за исполнением этого решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Отметим, речь идет о плане реализации Стратегии кибербезопасности, принятом на заседании СНБО 30 декабря. Он предусматривает проведение ряда мероприятий, которые должны усилить кибербезопасность Украины, в частности, механизмы реагирования на масштабные кибератаки, информирование граждан, проведение учений для проверки состояния готовности к чрезвычайным ситуациям.
- 14 мая СНБО принял стратегию кибербезопасности Украины на следующие 5 лет. Согласно документу, Россия остается одной из основных угроз национальной и международной кибербезопасности.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты нескольких министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и другие.
- От кибератаки также пострадал сайт мэра Киева. Он уверен, что это сделала Россия. Секретарь СНБО Данилов также уверен в причастности России.
- Центр стратегических коммуникаций также считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной считается недавнее поражение России на переговорах о предстоящем сотрудничестве Украины с НАТО. Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.