Зеленский ввел в действие решение СНБО о плане реализации Стратегии кибербезопасности

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President Of Ukraine / Flickr

Президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о плане реализации Стратегии кибербезопасности.

Соответствующий указ 1 февраля опубликован на сайте главы государства.

Контроль за исполнением этого решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Отметим, речь идет о плане реализации Стратегии кибербезопасности, принятом на заседании СНБО 30 декабря. Он предусматривает проведение ряда мероприятий, которые должны усилить кибербезопасность Украины, в частности, механизмы реагирования на масштабные кибератаки, информирование граждан, проведение учений для проверки состояния готовности к чрезвычайным ситуациям.