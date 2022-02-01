На предприятиях группы «Метинвест» провели обыски. В Бюро экономической безопасности объяснили, что искали в компании Ахметова

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Бюро экономической безопасности Украины

Во вторник, 1 февраля, на горно-обогатительные предприятия группы «Метинвест», более 70% акций которой контролирует олигарх Ринат Ахметов, пришли с обыском правоохранители.

Об этом сообщается на странице компании Facebook.

Как отмечается, следственные действия, связанные с налоговыми нарушениями, проводили в Кривом Роге Днепропетровской области.

У Ахметова обвинили представителей Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и прокуратуры в «беспрецедентном необоснованном давлении» и многочисленных нарушениях во время обысков.

«Обыски проводят неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымают компьютерную технику, оказывают давление на работников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность. Правоохранители фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса», — заявили в «Метинвесте».

Впоследствии в БЭБ объяснили, что обыски связаны с расследованием уголовного производства по статье 212 УКУ о занижении должностными лицами четырех предприятий группы рентной платы за пользование недрами, в результате чего государственный бюджет в 2018—2020 годах недополучил 18 миллиардов гривен.