Одесский завод шампанских вин продали на аукционе за 195 миллионов гривен

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Одесский завод шампанских вин приватизировали почти за 195 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

На торгах конкурировали 7 участников, которые увеличили цену более чем вдвое — от стартовых 87,3 млн грн до итоговых 195 млн грн. Завод располагает 35 объектами недвижимости и более чем 800 единицами производственного оборудования.

Согласно данным Prozorro, завод приобрела одесская компания «Элит-буд». Как пишет «Экономическая правда», она принадлежит Аскольду Ковалю, также являющемуся совладельцем компании «Винфорт», в которую входит винная сеть Wine Story. Уставный капитал компании составляет всего 44 тысячи гривен.

По условиям аукциона новый владелец завода обязан заключить договор на охрану памятки, а также содержать помещение в надлежащем состоянии.

Завод был построен в 1899 году. Его возводили с погребами для выдержки 2 млн бутылок вина, производственным корпусом, вспомогательными помещениями. За более ста лет существования производство вина на Одесском заводе несколько раз прекращали, в последний раз это произошло в 2018 году. С этого времени помещения находились в аренде.