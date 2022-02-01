ВАКС назначил бывшему судье Николаю Чаусу залог вместо домашнего ареста
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- Екатерина Кадакова
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Согласно решению судей Евгения Крука, Алексея Кравчука и Инны Билоус теперь Чаус может выйти под залог в 717 900 гривен.
Раньше экс-судья находился под круглосуточным домашним арестом, срок которого завершался 3 февраля. Прокуратура просила заключить Чауса под стражу, но суд удовлетворил ходатайство частично.
В то же время, на Чауса возложены обязанности воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорта и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей — два месяца.
Сам Чаус во время заседания суда рассказал, что с августа 2021 года его трижды пытались убить, в случае если это произойдет, украинские чиновники, правозащитники, а также правоохранители Молдовы якобы получат «какие-то доказательства».
Также бывший судья заверил, что 28 января в его дом пришел «следователь СБУ», который якобы пытался снять охрану (с Чаусом живут охраняющие его сотрудники СБУ).
Кроме того, Чаус отметил, что подал в Дарницкое управление полиции заявление о похищении в 2016 году, поскольку ранее открытое производство СБУ, по его словам, расследуется с нарушениями.
- В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в $150 тысяч за условный срок для 74-летней женщины, торгующей наркотиками. Эти средства обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья зарыл во дворе своего дома.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. Украинские власти требовали экстрадиции Чауса.
- 30 июля 2021 года Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. Суд отправил Чауса под круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года.
- В конце декабря 2021 года Чаус обжаловал отчисление из штата судей в Окружном административном суде Киева.