Чехия передаст Украине артиллерийские боеприпасы и предоставит медицинскую помощь ВСУ. Страны подписали соглашение

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Дмитро Муравський / Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Чехия бесплатно передаст Украине артиллерийские боеприпасы на фоне угрозы вторжения России.

Соответствующее соглашение 1 февраля подписали заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Также Чехия предоставит медицинскую помощь Вооруженным силам Украины.

Напомним, ранее чешские СМИ сообщали, что речь идет о 4 тысячах артиллерийских снарядов, а общая стоимость помощи — 37 миллионов чешских крон (€1,5 миллиона).

Кроме того, Чехия может отправить в Украину символический контингент военных, если получит соответствующий запрос. Также готовы принять украинцев в случае эвакуации.