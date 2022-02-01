В январе в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда и один — по скорости ветра
- Автор:
- Олег Панфилович
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Метеорологи зафиксировали в течение января в Киеве четыре температурных рекорда.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Холоднее всего было 13 января, когда минимальная температура снизилась под утро до -14,9°C, а теплее – 5 января, когда максимальная температура повысилась до +10,7°C.
«За месяц в Киеве климатологи зафиксировали четыре температурных рекорда и один рекорд максимальной скорости ветра (23 м/с 14 января)», — сообщили метеорологи. Они также отметили, что среднемесячная температура воздуха января в столице составила -1,3°C, что выше климатической нормы на 1,9°C.
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