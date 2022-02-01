Таиланд отменил для вакцинированных туристов требование сидеть на карантине. Но нужны тесты

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Evan Krause / Unsplash

Таиланд отменил для вакцинированных туристов требование сидеть на карантине по прилету, требование делать тесты остается.

Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Со 2 февраля возобновляется программа Test&Go для полностью вакцинированных путешественников. Они должны сдать ПЦР-тест на первый и пятый день прибытия, а также дождаться результата теста в своем отеле, «иначе им грозят жесткие юридические последствия».

Перед въездом также советуют оформить страховку, которая покрывает расходы на лечение коронавируса. Также нужно указать свое местонахождение и скачать приложение для отслеживания соблюдения правил.

За январь 2022 года в Таиланд в общей сложности прибыло 185 037 посетителей, и 6 802 человека дали положительный результат теста на ковид.