Таиланд отменил для вакцинированных туристов требование сидеть на карантине. Но нужны тесты
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Evan Krause / Unsplash
Таиланд отменил для вакцинированных туристов требование сидеть на карантине по прилету, требование делать тесты остается.
Об этом сообщает издание Bangkok Post.
Со 2 февраля возобновляется программа Test&Go для полностью вакцинированных путешественников. Они должны сдать ПЦР-тест на первый и пятый день прибытия, а также дождаться результата теста в своем отеле, «иначе им грозят жесткие юридические последствия».
Перед въездом также советуют оформить страховку, которая покрывает расходы на лечение коронавируса. Также нужно указать свое местонахождение и скачать приложение для отслеживания соблюдения правил.
За январь 2022 года в Таиланд в общей сложности прибыло 185 037 посетителей, и 6 802 человека дали положительный результат теста на ковид.
- Ранее стало известно, что Таиланд с апреля будет взимать с туристов дополнительный сбор — на развитие отрасли и покрытие страховки.
- В начале января власти вновь открыли для туристов всемирно известную бухту Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле в Андаманском море.