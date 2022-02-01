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Президент Зеленский анонсировал переход Украины на профессиональную армию. Вот что он предусматривает

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Getty

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления 1 февраля в Верховной Раде анонсировал переход Украины на профессиональную армию и подписал указ.

Указ называется «Об укреплении обороноспособности и привлекательности военной службы». Он предусматривает:

«Этот указ — он о переходе Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что «скоро война», а для того, чтобы в стране был мир», — объяснил Зеленский и сразу же подписал его.