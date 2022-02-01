Президент Зеленский анонсировал переход Украины на профессиональную армию. Вот что он предусматривает
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления 1 февраля в Верховной Раде анонсировал переход Украины на профессиональную армию и подписал указ.
Указ называется «Об укреплении обороноспособности и привлекательности военной службы». Он предусматривает:
- увеличение в течение трех последующих лет численности контрактников Вооруженных сил на 100 тысяч человек; создание 20 дополнительных бригад ВСУ;
- увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат;
- переход Украины к основам профессиональной армии;
- увеличение срока действия контрактов;
- разработка концепции обеспечения жильем военных, ветеранов и членов их семей;
- система карьерного роста офицеров.
«Этот указ — он о переходе Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что «скоро война», а для того, чтобы в стране был мир», — объяснил Зеленский и сразу же подписал его.
- В Вооруженных силах Украины работают над созданием новых подразделений, которые будут оснащены дронами-камикадзе. Это повысит возможности украинской армии вести бесконтактные боевые действия. Сейчас Украина работает над разработкой своих «дронов-камикадзе». Комплексы «Гром» в октябре 2021 года прошли летные испытания. Боеприпас запускается с коптера, который может подняться на высоту около 500—700 метров и развить скорость до 140 км/ч.
- 16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тысяч).