В ВСУ планируют создать подразделения баражирующих боеприпасов — «дронов-камикадзе»

В Вооруженных силах Украины работают над созданием новых подразделений, которые будут оснащены баражирующими боеприпасами. Их еще называют «дронами-камикадзе».

Об этом пишет Армия.Inform.

«Для нашего развития мы определили следующие основные направления: усовершенствование организационных структур, наращивание боевого потенциала, увеличение количества воинских частей из боевого состава, развитие форм и способов применения Сухопутных войск, усовершенствование системы подготовки, дальнейшее развитие системы территориальной обороны государства, развитие системы логистического обеспечения, наращивание военной инфраструктуры», — заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, в ВСУ нужно усовершенствовать формы и средства применения беспилотников и других роботизированных систем. Это поможет повысить возможности украинской армии вести бесконтактные боевые действия.

Сейчас Украина работает над разработкой своих «дронов-камикадзе». Комплексы «Гром» в октябре 2021 года прошли летные испытания. Боеприпас запускается с коптера, который может подняться на высоту около 500—700 метров и развить скорость до 140 км/ч.

Еще один перспективный проект называется «Охотник». Для его запуска используется катапульта, он может развить скорость до 350 км/ч и имеет малые размеры. Разработчики планируют начать летные испытания в 2023 году.