США получили ответ России по гарантиям безопасности и Украине

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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images

США получили официальный письменный ответ России на свои предложения по безопасности в Европе и деэскалации военного напряжения вокруг Украины.

Об этом пишут The Washington Post и Axios.

В Госдепартаменте заявили, что не будут обсуждать ответ РФ публично.

«Было бы непродуктивно вести переговоры публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ. Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и будем продолжать тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину», — заявили в Госдепартаменте.

Ответ был получен накануне телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, разговор запланирован на вторник, 1 февраля.