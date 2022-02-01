США получили ответ России по гарантиям безопасности и Украине
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images
США получили официальный письменный ответ России на свои предложения по безопасности в Европе и деэскалации военного напряжения вокруг Украины.
Об этом пишут The Washington Post и Axios.
В Госдепартаменте заявили, что не будут обсуждать ответ РФ публично.
«Было бы непродуктивно вести переговоры публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ. Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и будем продолжать тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину», — заявили в Госдепартаменте.
Ответ был получен накануне телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, разговор запланирован на вторник, 1 февраля.
- На фоне скопления у границ Украины около 130 тысяч российских военных, РФ начала с НАТО и США переговоры о гарантиях безопасности. Россия требует прекратить расширение Альянса на восток и не принимать в свой состав Украину.
- США и НАТО в своих ответах РФ дали понять, что не откажутся от принципа открытых дверей. МИД России при этом назвал письменный ответ США «поводом для начала серьезного разговора».