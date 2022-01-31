На антарктическую станцию «Академик Вернадский» поедет больше ученых, чем обычно. И там будет рекордное количество женщин

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Національний антарктичний науковий центр / Facebook

На украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский» в 2022 году в 27-ю экспедицию поедет больше ученых, чем обычно, а также три женщины и один из самых молодых участников за все годы.

Об этом Национальный антарктический научный центр сообщил 31 января в Facebook.

За время украинских антарктических экспедиций количество зимовников менялось от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали 12 – пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз решили усилить научную часть команды, поэтому в 27-ой экспедиции будет 14 участников: девять ученых, по три на каждое направление — геофизика, метеорология, биология и традиционно врач, повар, дизелист, механик и системный администратор.

Среди 14 участников будет 11 мужчин и три женщины – два метеоролога и одна биолог. В 2018 году Научный центр возобновил возможность участия женщин в годовых экспедициях (после почти 20-летнего перерыва). Следовательно, три женщины в составе этой команды — это наибольшее количество участниц на зимовке, до этого было по одной и две.

Что касается возраста членов экспедиции, то средний – 36 лет. Старшему исполнилось 50, а самому молодому – 21. Сейчас он является одним из самых молодых участников всех украинских антарктических экспедиций (до этого был только один полярник, который отправился на станцию в 21 год). Из 14 будущих зимовщиков шестеро уже работали в годовых экспедициях на «Вернадском», а для восьмерых это будет первый такой опыт.

За последние годы на станции модернизировали биологическую лабораторию, установили целый ряд новых приборов для метеорологических и геокосмических измерений — эти новые возможности и обусловили необходимость расширить научную группу.