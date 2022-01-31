Глава Минздрава Виктор Ляшко: В Украине штамм «Омикрон» выявили в 20 областях

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

В Украине штамм коронавируса «Омикрон» выявили уже в 20 областях. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

Об этом 31 января на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также в Украине третью неделю подряд ростет заболеваемость. За это время суточное количество случаев инфицирования выросло в 7 раз, госпитализаций — в 2 раза. Количество новых случаев за прошедшую неделю (24—30 января) снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой (17—23 января): 194 тысячи против 110 тысяч.

Больше всего увеличилось количество случаев на территории Житомирской области — в два раза. Ивано-Франковская область, которая стала лидером прироста позапрошлой недели и оказалась в «красной» зоне, на прошлой неделе имела значительно более низкий прирост — в +35,6%.

По данным Ляшко, Украина сегодня, 31 января, находится на 46 месте среди 54 территорий Европейского региона Всемирной организации здравоохранения по количеству случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.