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В Украине выявили более 20 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего во Львовской области — 2 934

Автор:
София Телишевская
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Irwan / Unsplash

В Украине за последние сутки, 30 января, медики выявили 22 026 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе у 2 865 детей и 337 медработников). От осложнений заболевания умерли 78 пациентов, а накануне — 94.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых заболевших в регионах:

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,06 миллиона случаев COVID-19. При этом 100 203 человека скончались от осложнений болезни, а 3,6 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 20 983 человека. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 324 675 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 619 487. Еще 16 695 человек получили дополнительную дозу, а 339 726 — бустерную.