В России назвали еще одну причину, почему Украину не нужно брать в НАТО — «не способствует укреплению безопасности Альянса»

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ТАСС

В России придумали еще одну причину, почему НАТО не должно принимать Украину в свой состав. Глава МИД Сергей Лавров считает, что Украина «не будет способствовать укреплению безопасности Альянса».

Об этом пишет Интерфакс.

Лавров отметил, что Украину хотят затянуть в НАТО, хотя это подорвет отношения между Россией и Западом.

«Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает. Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов Альянса. Пусть себя утешают тем, что он «оборонительный». Нам от этого не легче. Линия обороны приблизилась уже вплотную», — объяснил он.

Российский министр заявил, что в статье 10 Североатлантического договора указано, что страны-члены НАТО могут пригласить в свой состав любое государство, которое отвечает принципам Альянса и может внести вклад в укрепление безопасности НАТО.

«Вот, о чем там идет речь. У них не просто право «кого хочу, того приглашаю» — они должны посмотреть, насколько это добавляет безопасности самому Альянсу», — отметил Лавров.

Он привел пример Черногории и Северной Македонии, которых взяли в НАТО, хотя непонятно, какой вклад они вносят в безопасность Альянса, учитывая их военный ресурс.