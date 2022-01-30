NYT: Санкции США могут полностью разрушить российскую экономику. Они повлияют и на другие страны
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Санкции США против России за попытку вторжения в Украину могут полностью разрушить российскую экономику. Они также серьезно повлияют и на другие страны.
Об этом пишет The New York Times.
Издание отмечает, что это может произойти, если Штаты введут самые жесткие санкции, которыми угрожают. Они могут привести к сильной инфляции, крушению фондовых рынков, что сделает «больно» всем россиянам — от миллиардеров и госслужащих до среднего класса.
В настоящее время США угрожают ввести санкции против крупнейших банков и финансовых учреждений России, что сильно повлияет на повседневную жизнь в РФ. Это в первый раз, когда правительство угрожает ввести столь широкие санкции против страны с экономикой, размером с российскую. Аналитики отмечают, что это даже может поставить под угрозу стабильность финансовой системы.
Также они подчеркивают, что Россия может нанести ответный удар на эти санкции, в частности, устроив кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру или полностью перекрыть поставки газа.
По данным американских чиновников, предложенные санкции будут иметь более сильный эффект, чем те, которые были введены в 2014 году. Тогда Штаты пытались навредить только окружению Путина и ответственным за агрессию в Украине, однако не вредить обычным россиянам. На этот раз удар по экономике может оказаться серьезным: они могут закрыть иностранное кредитование и продажу государственных облигаций и технологий, а также заморозить активы окружения Путина. Реальный же ущерб российской экономике нанесут санкции против государственных банков.
Также издание The Washington Post пишет о том, что американская разведка считает, что Путин недооценил масштабы последствий, с которыми столкнется Россия в случае вторжения в Украину. Аналитики в разведке считают, что российского президента дезинформирует круг советников, которые не хотят рассказывать ему о настоящих последствиях вторжения.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимый ущерб» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток – 2», РФ отключат от SWIFT, а Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.
- При этом ранее в американском Минфине отмечали, что будут вводиться санкции с учетом минимизации побочных эффектов для США.
- В Кремле заявили, что санкции приведут к обострению. Например, за ограничения против банков спикер Путина почему-то обещал «гражданскую войну» в Украине.