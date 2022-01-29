Ученые в Великобритании объяснили одышку у пациентов с длительным течением COVID-19 «аномалиями» в легких
- Автор:
- Олег Панфилович
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Adam Niescioruk / Unsplash
Проведенное в Великобритании исследование выявило «аномалии» в легких людей, страдающих длительным течением COVID-19, что может объяснять наличие у них одышки.
Об этом пишет BBC.
Исследование провела группа ученых из Оксфорда, Шеффилда, Кардиффа и Манчестера. Для него отобрали 11 пациентов с длительным течением COVID-19 и одышкой, которые не были госпитализированы после заражения, 12 человек, которые были госпитализированы, но не имели длительного течения болезни, а также 13 здоровых людей в качестве контрольной группы.
Участники исследования вдыхали газ ксенон во время магнитно-резонансной томографии. Газ ведет себя очень похоже на кислород, но его можно проследить визуально во время сканирования, поэтому ученые смогли увидеть, насколько хорошо он перемещается из легких в кровоток.
Исследователи обнаружили, что у большинства людей с длительным течением коронавируса перенос газа был менее эффективным, чем у здоровых людей. Люди, которые были госпитализированы с коронавирусом, имели аналогичные аномалии.
Ученые пришли к выводу, что одышку могут вызывать микроскопические повреждения в структуре легких или их сосудистой сетке, которые не обнаруживаются с помощью обычных тестов.
«Сейчас возникают важные вопросы, на которые нужно ответить, например, сколько пациентов с длительным COVID-19 будут иметь аномальные результаты сканирования, значение обнаруженной нами аномалии, причину патологии и ее отдаленных последствий», — заявил один из руководителей исследования, профессор Фергус Глисон.
По его словам, как только удастся понять механизмы, вызывающие эти симптомы, у ученых будет больше возможностей для разработки более эффективных методов лечения.
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