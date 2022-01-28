Нацгвардейца, расстрелявшего пять человек в Днепре, взяли под стражу. Рябчук признал свою вину

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Кировский районный суд Днепра взял под стражу на 60 суток нацгвардейца Артема Рябчука, который утром 27 января расстрелял пять человек на заводе «Южмаш».

Соответствующую меру судьи избрали вечером 28 января.

В то же время суд постановил, что cодержать под стражей нацгвардейца будут в СИЗО (Днепровское учреждение исполнения наказаний № 4) до 27 марта без возможности внесения залога.

Прокуратура просила взять Рябчука под стражу на 60 суток без права внесения залога и держать его под арестом на гауптвахте там, где он служил.

Отметим, когда Рябчуку во время судебного заседания предоставили слово, он заверил, что полностью осознает свою вину, и заявил, что ему «искренне жаль тех людей, которым он причинил боль своим поступком».

«Мне тяжело вспоминать то время, 26—27 число ночью. После задержания прокурор и следователь провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказал, как было. После того как добровольно сдался. Мое единственное желание — не отправляйте меня на гауптвахту, а в СИЗО», — сказал Рябчук.

По словам его адвоката, парень не хочет возвращаться туда, где над ним издевались.

Нацгвардейцу грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.