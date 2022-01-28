Италия продлила запрет на въезд для вакцинированных туристов из Украины
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Италия продлила запрет на въезд для украинцев, даже вакцинированных от коронавируса.
Согласно новому указу, который подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца, у туристов из стран ЕС будут требовать «зеленый паспорт» (green pass).
Новые правила вступают в силу 1 февраля и будут действовать до 15 марта.
Министерство иностранных дел Италии уже опубликовало новый список стран категории D, граждане которых могут посещать территорию Италии с любой целью, в частности туристической. Украины в нем нет.
Заметим, попасть в Италию смогут только украинцы, которые имеют уважительную причину (в том числе работа, обучение или лечение). Также могут пропустить граждан Украины, которые возвращаются на место жительства, имеют гражданство страны ЕС, справку о проживании в ЕС или являются близкими родственниками граждан ЕС.
- Ранее в Италии решили продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 31 марта.
- С 6 декабря правительство Италии усилило карантинные ограничения для непривитых от коронавируса людей. Посещать заведения в закрытых помещениях и большие спортивные мероприятия могут вакцинированные, уже переболевшие и те, у кого есть отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов до этого.
- С 16 декабря из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» Италия закрыла границы для украинских туристов, даже полностью вакцинированных.