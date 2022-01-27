Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре
- Автор:
- София Телишевская
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УНИАН
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку после расстрела военных в Днепре. Также он остранил командование полка, в котором произошел трагический инцидент.
Об этом Балан заявил на брифинге в Днепре.
«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт главе МВД и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией», — заявил он.
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний служащий Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Министерство внутренних дел создаст комиссию, которая выяснит, как Рябчук проходил медкомиссию и его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. Госбюро расследований уже открыло производство в отношении руководства Нацгвардии из-за халатности при организации охраны важных государственных объектов.
- Артему Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние.