Телескоп NASA сфотографировал сферическое звездное скопление в созвездии Тукан

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Исследователи, работающие в космической рентгеновской обсерватории «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сфотографировали шаровидное звездное скопление NGC 104 в созвездии Тукан.

Фотографию обнародовала сама обсерватория NASA, которая наблюдает за созвездием. На снимке можно увидеть скопления звезд, скрепленных гравитацией.

Скопление расположено примерно в 13 тысячах световых лет от Земли и состоит из сотен тысяч звезд.

Объект NGC 104 открыл французский астроном Никола Луи де Лакай, впервые наблюдавший за ним в 1751 году.