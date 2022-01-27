В Украине выявили более 32 тысяч новых зараженных коронавирусом. Это самое большое количество за все время пандемии

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В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 32 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 797 медиков и 4 847 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 3 016 человек, а 154 умерли от осложнений. В то же время 5 237 украинцев успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (2 862) и Львовской (2 696) областях.

Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 82 тысяч человек. 28 тысяч получили первую дозу, 29 тысяч – вторую дозу, а еще 23 тысячи – бустерную дозу.