Чехия передаст Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов

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Власти Чехии решили передать Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов на фоне возможного вторжения войск России.

Об этом пишет чешское издание Denik N.

Соответствующее решение в среду приняло правительство Чехии. Общая стоимость помощи составит 37 миллионов чешских крон (€1,5 миллиона).

«Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. В нашем распоряжении достаточно широкий спектр вариантов — от политической и дипломатической поддержки до конкретных шагов, таких как передача боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности», — сказала министр обороны страны Яна Чернохова.

Накануне стало известно, что Чехия рассмотрит вопрос об отправке в Украину символического контингента военных, если получит соответствующий запрос. Также там готовы принять украинцев в случае эвакуации.