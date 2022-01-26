МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткоина в качестве платежного средства. Под вопросом кредит в $1,3 млрд

Новости

QuoteInspector.com / Flickr

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ), который решает вопрос кредита для Сальвадора в $1,3 миллиарда, призвал власти страны отказаться от использования биткоина в качестве официального платежного средства.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Совет директоров призвал власти «сузить положения закона о биткоине, убрав из него статус законного платежного средства».

В МВФ считают, что на фоне высокого госдолга (к 2026 году может вырасти до 96% ВВП) легализация первой криптовалюты влечет за собой большие риски для финансовой и рыночной целостности, финансовой стабильности и защиты прав потребителей. Также в МВФ видят риски с выпуском ценных облигаций.

Совет согласился с важностью расширения в стране доступа к финансовым услугам, но отметил, что национальная система Chivo (биткоин-кошельки) требует жесткого регулирования.

Свое заявление ВМФ выпустил после переговоров с представителями Сальвадора, которые пытаются получить для страны кредит в $1,3 млрд. Легальный статус криптовалюты в стране стал главным препятствием для кредита, а переговоры пока зашли в тупик.

Власти Сальвадора пока не дали ответ на обращение МВФ.