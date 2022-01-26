МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткоина в качестве платежного средства. Под вопросом кредит в $1,3 млрд
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- Костя Андрейковец
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QuoteInspector.com / Flickr
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ), который решает вопрос кредита для Сальвадора в $1,3 миллиарда, призвал власти страны отказаться от использования биткоина в качестве официального платежного средства.
Об этом сообщается на сайте МВФ.
Совет директоров призвал власти «сузить положения закона о биткоине, убрав из него статус законного платежного средства».
В МВФ считают, что на фоне высокого госдолга (к 2026 году может вырасти до 96% ВВП) легализация первой криптовалюты влечет за собой большие риски для финансовой и рыночной целостности, финансовой стабильности и защиты прав потребителей. Также в МВФ видят риски с выпуском ценных облигаций.
Совет согласился с важностью расширения в стране доступа к финансовым услугам, но отметил, что национальная система Chivo (биткоин-кошельки) требует жесткого регулирования.
Свое заявление ВМФ выпустил после переговоров с представителями Сальвадора, которые пытаются получить для страны кредит в $1,3 млрд. Легальный статус криптовалюты в стране стал главным препятствием для кредита, а переговоры пока зашли в тупик.
Власти Сальвадора пока не дали ответ на обращение МВФ.
- Летом 2021 года Сальвадор первым в мире одобрил биткоин в качестве законного платежного средства наравне с долларом США, который с 2004 года был единственной официальной валютой страны. В обращение биткоин поступил в сентябре. При этом в стране вспыхнули протесты.
- Позднее президент страны объявил о запуске геотермальной фермы по добыче биткоинов, а затем объявил о планах строительства первого в мире «биткоин-сити».