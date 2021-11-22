Сальвадор построит первый в мире «биткоин-сити» у подножия вулкана: там будет и аэропорт с железной дорогой

Букеле отметил, что город будет «включать все»: «Жилищные районы, коммерческие районы, услуги, музеи, места для развлечения, бары, рестораны, аэропорт, порт, железная дорога — все посвящено биткоину». В городе не будет взиматься налог на прибыль, только налог на добавленную стоимость (НДС). В то же время Букеле не назвал даты начала или завершения строительства города, но сказал, что, по его оценкам, большая часть общественной инфраструктуры будет стоить около 300 тысяч биткоинов — более $17 миллиардов.

Сальвадор 7 сентября стал первой страной, где биткоин стал официальной валютой. Этот шаг вызвал широкомасштабные протесты из-за опасений, что криптовалюта принесет нестабильность и инфляцию и так бедной латиноамериканской стране.