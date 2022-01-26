Минобразования рекомендовало школам и вузам Украины перейти на дистанционку
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министерство образования и науки рекомендовало школам Украине перевести учеников 5—11 классов на дистанционную форму обучения из-за роста числа заболевших коронавирусом по стране.
Об этом сообщает правительваннй портал.
Учреждениям общего среднего образования рекомендовано перейти на дистанционку минимум на две недели. Учебным профессионально-техническим заведениям рекомендовано дистанционное обучение или смешанная форма, а высшим профучреждениям рекомендуют ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля.
Стандартное обучение разрешено ученикам 1—4 классов, а также в детсадах.
Военные учебные заведения принимают решения в соответствии с приказами и рекомендациями госорганов, в сфере управления которых они находятся.
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